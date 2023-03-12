«Барселона» сперва хочет продлить контракт с Бускетсом, а затем с Дембеле

Каталонская «Барселона» расставила приоритеты по продлению контрактов с некоторыми игроками. Сперва «сине-гранатовые» хотят обновить сотрудничество с полузащитником Серхио Бускетсом, а затем заняться соглашением вингера Усмана Дембеле.

Контракт Бускетса с «Барселоной» истекает в конце сезона, тогда как в распоряжении у Дембеле есть ещё один дополнительный сезон. Руководство хочет продлить контракт с Серхио, но при условии тройного сокращения зарплаты.

Бускетса ранее сватали в МЛС, а Дембеле на днях начали связывать с летним переходом в «ПСЖ». В данный момент Усман находится вне игры из-за травмы.