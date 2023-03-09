Де Йонг ответил на вопрос о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал своё будущее в клубе.

Как и в прошлом году, слухи связывают нидерландского футболиста с интересом английских грандов. Одним из главных претендентов на 25-летнего хавбека вновь считается «Манчестер Юнайтед», возглавляемый Эриком тен Хагом, с которым де Йонг отлично знаком по работе в «Аяксе».

Журналисты спросили у игрока, стоит ли ждать новостей о его переходе в «Манчестер Юнайтед» грядущим летом: «Я абсолютно спокоен и счастлив здесь. Я хочу провести в «Барселоне» ещё много лет», – сказал в интервью Esports RAC1 Френки де Йонг.