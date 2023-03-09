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Де Йонг ответил на вопрос о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»

09 Марта 2023 • 21:15 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Саутгемптон
1 1.35 X 5.00 2 9.00
12.03 17:00

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал своё будущее в клубе.

Как и в прошлом году, слухи связывают нидерландского футболиста с интересом английских грандов. Одним из главных претендентов на 25-летнего хавбека вновь считается «Манчестер Юнайтед», возглавляемый Эриком тен Хагом, с которым де Йонг отлично знаком по работе в «Аяксе».

Журналисты спросили у игрока, стоит ли ждать новостей о его переходе в «Манчестер Юнайтед» грядущим летом: «Я абсолютно спокоен и счастлив здесь. Я хочу провести в «Барселоне» ещё много лет», – сказал в интервью Esports RAC1 Френки де Йонг.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Френки де Йонг трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САУТГЕМПТОН
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