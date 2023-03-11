«Тоттенхэм» заморозил переговоры по выкупу Ленгле, ведь клуб пока не знает о планах Конте

Лондонский «Тоттенхэм» пока не знает, стоит ли ему выкупать у «Барселоны» центрального защитника Клемана Ленгле. По информации от издания Sport, «шпоры» пока заморозили переговоры с «сине-гранатовыми».

Проблема заключается в том, что в «Тоттенхэме» пока не знают о планах на будущее своего главного тренера Антонио Конте. Итальянец является большим поклонником Ленгле, но дело в том, что в конце сезона у наставника заканчивается контракт, который вряд ли будет продлён.

Ленгле выступает за «Тоттенхэм» на правах аренд. Начиная с прошлого лета француз провёл за команду 16 матчей в чемпионате Англии, где отметился двумя результативными передачами.