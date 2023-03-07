Хави: «Очень рад, что «Барселона» планирует продлить мой контракт»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о продлении контракта с клубом.

Недавно президент каталонского гранда Жоан Лапорта признался, что намерен продлить контракт с главным тренером команды, поскольку полностью удовлетворён его работой.

«Я очень рад, что клуб хочет продлить мой контракт, поскольку это говорит об уверенности руководства во мне и в проекте. Однако мы должны завоевать трофеи в текущем сезоне, прежде чем обсуждать будущее. Если мы выполним наши задачи, думаю, условия для продолжения сотрудничества будут идеальными», – цитирует Esport3 Хави, чьё действующее соглашение рассчитано до 2024 года.