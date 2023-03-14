Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Тер Штеген побил рекорд 30-летней давности в испанском чемпионате

14 Марта 2023 • 09:56 Комментировать
Атлетик Б
0:1
Барселона
окончен

Мы уже сообщали об очередном, юбилейном «сухаре» немецкого голкипера Марк-Андре тер Штегена, это случилось в игре с «Атлетиком» из Бильбао. Это был его 150-й «сухой» матч в составе лидирующей в турнирной таблице испанского чемпионата «Барселоны». И уже девятнадцатый сухой матч в текущем сезоне из двадцати пяти проведенных.

Это означает, что тер Штеген побил рекорд Франсиско Лиано - бывшего голкипера «Депортиво», который в сезоне 1993/1994 выдал восемнадцать «сухарей» в первых двадцати пяти матчах того сезона, который его команда в итоге закончила на втором месте в Ла Лиге. Уступив, как вы уже могли догадаться, именно «Барселоне». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Депортиво Барселона Марк-Андре Тер Штеген
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Марта
10:28 · Испания. Ла Лига
Георге Хаджи: «Кройф - это моё вдохновение»
09:56 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген побил рекорд 30-летней давности в испанском чемпионате
09:50 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» выдал лучшую беспроигрышную серию за последние два года
09:49 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» хочет купить игрока «Реала»
09:38 · Испания. Ла Лига
Георге Хаджи: «Трудно устоять, когда вам звонит Кройф»
09:35 · Испания. Ла Лига
Альба может перейти из «Барселоны» в мадридский топ-клуб
09:28 · Испания. Ла Лига
Тебас высказался о коррупционном скандале «Барселоны»
09:06 · Англия. Премьер-лига
Георге Хаджи: «У меня были две возможности поиграть в АПЛ, жаль, что не использовал их»
02:33 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов отказаться от Мбаппе и потратить около 300 млн евро на трёх игроков слухи
02:16 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Победы со счётом 1:0 – это прекрасно»
01:30 · Испания. Ла Лига
Азар признался, что не разговаривает с Анчелотти
00:57 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» на 90-й минуте забил единственный мяч в ворота «Жироны»
00:33 · Испания. Ла Лига
Рауль с высокой вероятностью станет преемником Анчелотти в «Реале» 2
00:03 · Испания. Ла Лига
Представитель «Реала» отправился в Бразилию, чтобы помочь вернуть уверенность Эндрику
13 Марта
23:45 · Англия. Премьер-лига
Фелиш готов остаться в «Челси», даже если клуб не попадёт в Лигу чемпионов
Все новости
Рекомендуем