Тер Штеген побил рекорд 30-летней давности в испанском чемпионате

Мы уже сообщали об очередном, юбилейном «сухаре» немецкого голкипера Марк-Андре тер Штегена, это случилось в игре с «Атлетиком» из Бильбао. Это был его 150-й «сухой» матч в составе лидирующей в турнирной таблице испанского чемпионата «Барселоны». И уже девятнадцатый сухой матч в текущем сезоне из двадцати пяти проведенных.

Это означает, что тер Штеген побил рекорд Франсиско Лиано - бывшего голкипера «Депортиво», который в сезоне 1993/1994 выдал восемнадцать «сухарей» в первых двадцати пяти матчах того сезона, который его команда в итоге закончила на втором месте в Ла Лиге. Уступив, как вы уже могли догадаться, именно «Барселоне».