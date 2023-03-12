«Барселона» с оптимизмом смотрит на потенциальный трансфер Роке

Каталонская «Барселона» оптимистично относится к потенциальной сделке по трансферу нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке. По информации от издания Sport, руководство «сине-гранатовых» уверено в заключении сделки.

Сам Роке ранее заявил, что мечтает выступать за «Барселону», но также не исключает варианты и с другими топ-клубами. При этом недавно стало известно, что бразилец отклонил предложение от лондонского «Арсенала».

«Барселона» считает, что 18-летний Роке в будущем может стать фундаментальной частью проекта команды. Transfermarkt оценивает Виктора всего в 14 миллионов евро, но «Атлетико Паранаэнсе» наверняка запросит больше за своего главного таланта.