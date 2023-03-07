Хави рассказал, при каком условии покинет «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями о своём будущем в клубе.

Недавно стало известно о заинтересованности «Барселоны» в продлении контракта с рулевым. Действующее соглашение рассчитано до июня 2024 года.

«Барселона» – мой дом, и я бы остался здесь на всю жизнь, но моё будущее зависит от результатов. За неполные два сезона мы добились успехов в чемпионате, но дважды потерпели неудачу в еврокубках – над этим явно нужно работать. Я уйду по своей воле лишь в том случае, если однажды игроки перестанут прислушиваться к моим словам», – цитирует журналист Альфредо Педулла испанского специалиста.