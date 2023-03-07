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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави рассказал, при каком условии покинет «Барселону»

07 Марта 2023 • 23:10 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
12.03 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями о своём будущем в клубе.

Недавно стало известно о заинтересованности «Барселоны» в продлении контракта с рулевым. Действующее соглашение рассчитано до июня 2024 года.

«Барселона» – мой дом, и я бы остался здесь на всю жизнь, но моё будущее зависит от результатов. За неполные два сезона мы добились успехов в чемпионате, но дважды потерпели неудачу в еврокубках – над этим явно нужно работать. Я уйду по своей воле лишь в том случае, если однажды игроки перестанут прислушиваться к моим словам», – цитирует журналист Альфредо Педулла испанского специалиста.

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Барселона Хави Эрнандес
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АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
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