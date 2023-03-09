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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья: «Барселона» ещё не выиграла Ла Лигу»

09 Марта 2023 • 21:42 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
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12.03 23:00

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас поделился мыслями о ходе текущего сезона.

Каталонцы вылетели из еврокубков, но преуспевают на внутренней арене: отрыв в Ла Лиге от мадридского «Реала» составляет девять очков после 24-х туров, а в Кубке Испании команда находится в шаге от финала. Кроме того, ранее коллектив Хави Эрнандеса завоевал местный Суперкубок.

«Мы ещё не выиграли Ла Лигу, – делится своим мнением Рафинья. – В последних матчах мы выступаем не лучшим образом. Нам была необходима неделя тренировок без матчей, и это поможет нам. Команда проводит хороший сезон, в раздевалке отличная атмосфера», – заявил в интервью CatRadio бразильский футболист.

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Барселона Рафинья Диас
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