Месси ведёт переговоры с «Барселоной» о потенциальном возвращении

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси в скором времени может вернуться в «Барселону», за которую выступал всю игровую карьеру вплоть до лета 2021 года. По информации от AS, аргентинец в данный момент ведёт переговоры с «сине-гранатовыми» о потенциальном возвращении.

Напомним, летом Месси может стать свободным агентом, так как у игрока заканчивается контракт с «ПСЖ». Переговоры с «Барселоной» усложняют проблемы «сине-гранатовых» с регистрацией новичков и зарплатной ведомостью.

Месси является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории «Барселоны». 6 из своих 7 «Золотых» мячей аргентинец получил, выступая именно за эту команду.