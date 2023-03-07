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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси ведёт переговоры с «Барселоной» о потенциальном возвращении

07 Марта 2023 • 14:09 Комментировать (3)
Атлетик Б
...
Барселона
12.03 23:00

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси в скором времени может вернуться в «Барселону», за которую выступал всю игровую карьеру вплоть до лета 2021 года. По информации от AS, аргентинец в данный момент ведёт переговоры с «сине-гранатовыми» о потенциальном возвращении.

Напомним, летом Месси может стать свободным агентом, так как у игрока заканчивается контракт с «ПСЖ». Переговоры с «Барселоной» усложняют проблемы «сине-гранатовых» с регистрацией новичков и зарплатной ведомостью.

Месси является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории «Барселоны». 6 из своих 7 «Золотых» мячей аргентинец получил, выступая именно за эту команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
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Комментарии (3)
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One Live
07 Марта 2023 в 15:21
Отличная новость! Не за горами новые унижения Барсы в ЛЧ! Ждем!!!)))
ингерман
07 Марта 2023 в 14:38
ай шмеци вазвращаца.. ево ж тута затопчуц бидалагу.. ента тибе не в ПаСатиЖах гигемониць над слабенькими.. жалкая-ничтожная личносць.. А-ха-ха-ха! )))
Roni
07 Марта 2023 в 14:56
ПаСатиЖи 😂😂😂 ты сделал мой день
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