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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави дал игрокам «Барселоны» два выходных после победы над «Валенсией»

06 Марта 2023 • 12:37 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
12.03 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес вознаградил своих футболистов за вчерашнюю победу над «Валенсией» в рамках чемпионата Испании. Напомним, «сине-гранатовые» обыграли «летучих мышей» у себя дома, благодаря чему увеличил отрыв от мадридского «Реала» в Ла Лиге до 9 очков.

По информации от Diario AS, игроки «Барселоны» теперь получат два выходных дня в качестве вознаграждения. Отметим, что вчерашняя победа над «Валенсией» была добыта благодаря голу Рафиньи Диаса в первом тайме. При этом «Барселона» большую часть второй половины играла в меньшинстве из-за удаления защитника Рональда Араухо.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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