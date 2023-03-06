Хави дал игрокам «Барселоны» два выходных после победы над «Валенсией»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес вознаградил своих футболистов за вчерашнюю победу над «Валенсией» в рамках чемпионата Испании. Напомним, «сине-гранатовые» обыграли «летучих мышей» у себя дома, благодаря чему увеличил отрыв от мадридского «Реала» в Ла Лиге до 9 очков.

По информации от Diario AS, игроки «Барселоны» теперь получат два выходных дня в качестве вознаграждения. Отметим, что вчерашняя победа над «Валенсией» была добыта благодаря голу Рафиньи Диаса в первом тайме. При этом «Барселона» большую часть второй половины играла в меньшинстве из-за удаления защитника Рональда Араухо.