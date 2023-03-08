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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фанаты «Атлетика» готовят акцию против «Барселоны»

08 Марта 2023 • 17:56 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
12.03 23:00

На выходных в чемпионате Испании пройдёт матч между «Атлетиком» и «Барселоной». Как сообщает Cope, фанаты клуба из Бильбао готовят акцию против каталонцев. По ходу игры они будут бросать с трибун имитацию банкнот в цветах «Барселоны». На этих «банкнотах» можно будет прочитать слово «мафия».

Напомним, что «Барселону» недавно обвинили в подкупе судей. Было установлено, что в своё время клуб платил деньги компании Хосе Марии Негрейры, когда он занимал пост вице-президента технического комитета судей. Клуб утверждает, что платил за отчёты по молодым игрокам и судейству.

Матч между «Атлетиком» и «Барселоной» пройдёт в воскресенье, 12 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао
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АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
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