​Фанаты «Атлетика» готовят акцию против «Барселоны»

На выходных в чемпионате Испании пройдёт матч между «Атлетиком» и «Барселоной». Как сообщает Cope, фанаты клуба из Бильбао готовят акцию против каталонцев. По ходу игры они будут бросать с трибун имитацию банкнот в цветах «Барселоны». На этих «банкнотах» можно будет прочитать слово «мафия».

Напомним, что «Барселону» недавно обвинили в подкупе судей. Было установлено, что в своё время клуб платил деньги компании Хосе Марии Негрейры, когда он занимал пост вице-президента технического комитета судей. Клуб утверждает, что платил за отчёты по молодым игрокам и судейству.

Матч между «Атлетиком» и «Барселоной» пройдёт в воскресенье, 12 марта.