«Барселона» подпишет нового центрального защитника в случае ухода Альбы

Уход Жорди Альбы из «Барселоны» может повлечь за собой подписание игрока на другую позицию.

33-летний левый защитник больше не является незаменимым для «сине-гранатовых», и клуб готов рассмотреть возможность его продажи в летнее трансферное окно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. По данным журналиста Херарда Ромеро, у «Барселоны» уже есть план действий на случай ухода Альбы: Маркос Алонсо, чаще играющий в центре, будет переведён на привычный для себя левый фланг, а его место в центре обороны должен будет занять новый игрок.

В текущем сезоне Жорди Альба отметился шестью ассистами и одним забитым мячом в 22 поединках.