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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» не собирается выкупать Деста

12 Марта 2023 • 14:55 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
1 3.30 X 3.30 2 2.40
Через 7 ч. 38 мин.

Чемпион Италии «Милан» не собирается выкупать у «Барселоны» правого защитника Серджино Деста, который в данный момент выступает за «россонери» на правах аренды до конца сезона. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Николо Скира.

Отметим, что опция выкупа в соглашении между «Барселоной» и «Миланом» составляет 20 миллионов евро. Дест разочаровал руководство «россонери» своими выступлениями в нынешнем сезоне, поэтому клуб не собирается воспользоваться опцией выкупа.

Дест в этом розыгрыше Серии А провёл всего 8 поединков, где не отметился ни одним результативным действием.

Напомним, американец ранее защищал цвета амстердамского «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Серджино Дест
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