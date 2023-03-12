«Милан» не собирается выкупать Деста

Чемпион Италии «Милан» не собирается выкупать у «Барселоны» правого защитника Серджино Деста, который в данный момент выступает за «россонери» на правах аренды до конца сезона. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Николо Скира.

Отметим, что опция выкупа в соглашении между «Барселоной» и «Миланом» составляет 20 миллионов евро. Дест разочаровал руководство «россонери» своими выступлениями в нынешнем сезоне, поэтому клуб не собирается воспользоваться опцией выкупа.

Дест в этом розыгрыше Серии А провёл всего 8 поединков, где не отметился ни одним результативным действием.

Напомним, американец ранее защищал цвета амстердамского «Аякса».