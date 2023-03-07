Лапорта высказался о продлении контракта Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о возможном продлении контракта главного тренера Хави Эрнандеса.

Действующее соглашение специалиста рассчитано до конца следующего сезона. Каталонский клуб высоко оценивает работу Хави, поэтому готово продлить договор.

«Хави заслуживает новый контракт, и мы рассматриваем этот вопрос вне зависимости от того, выиграет ли он чемпионат. Сам он считает, что мы для начала должны стать чемпионами, – рассказывает Лапорта. – Хави понимает ситуацию в клубе, он не выдвигает безумных требований», – цитируют испанские СМИ президента «Барселоны».