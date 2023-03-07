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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта высказался о продлении контракта Хави

07 Марта 2023 • 20:27 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
12.03 23:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о возможном продлении контракта главного тренера Хави Эрнандеса.

Действующее соглашение специалиста рассчитано до конца следующего сезона. Каталонский клуб высоко оценивает работу Хави, поэтому готово продлить договор.

«Хави заслуживает новый контракт, и мы рассматриваем этот вопрос вне зависимости от того, выиграет ли он чемпионат. Сам он считает, что мы для начала должны стать чемпионами, – рассказывает Лапорта. – Хави понимает ситуацию в клубе, он не выдвигает безумных требований», – цитируют испанские СМИ президента «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес
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АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
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