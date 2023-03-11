Кесси: «Очевидно, что Гави выиграет множество трофеев в составе «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси оценил уровень своего партнёра по команде Гави, а также других молодых футболистов «сине-гранатовых». Напомним, 18-летний Гави является действующим обладателем премии Golden Boy.

«У Гави блестящие качества. Очевидно, что он выиграет множество трофеев в составе «Барселоны». То же самое могу сказать об Ансу Фати, Алехандро Бальде и Педри. Они обладают настоящей магией», – цитирует Кесси испанское издание Sport.

Кесси выступает за «Барселону» с прошлого лета, когда подписал контракт на правах свободного агента. На счету ивуарийца сейчас одна голевая передача в 16 матчах чемпионата Испании. Гави в этом розыгрыше Ла Лиги отметился голом и двумя ассистами.