Гюндоган был бы рад перейти в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган с радостью присоединился бы к каталонской «Барселоне», которая всерьёз заинтересована в его трансфере следующим летом на правах свободного агента.

По информации от Mundo Deportivo, футболисту всё больше нравится идея с трансфером в «Барселону», а в последнее время переговоры между сторонами заметно продвинулись. Илкай считается одной из приоритетных целей для главного тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса.

Гюндоган в этом розыгрыше чемпионата Англии записал на свой актив три гола и три результативные передачи. За неполные 7 лет в команде немец четырежды становился победителем АПЛ.