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Гюндоган был бы рад перейти в «Барселону»

11 Марта 2023 • 13:29 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Сити
1 9.50 X 5.00 2 1.35
Через 6 ч. 11 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган с радостью присоединился бы к каталонской «Барселоне», которая всерьёз заинтересована в его трансфере следующим летом на правах свободного агента.

По информации от Mundo Deportivo, футболисту всё больше нравится идея с трансфером в «Барселону», а в последнее время переговоры между сторонами заметно продвинулись. Илкай считается одной из приоритетных целей для главного тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса.

Гюндоган в этом розыгрыше чемпионата Англии записал на свой актив три гола и три результативные передачи. За неполные 7 лет в команде немец четырежды становился победителем АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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