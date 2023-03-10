Рафинья сравнил себя с бывшими звёздами бразильского футбола

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас высказался о своих сходствах с легендарными соотечественниками.

«За пределами поля я похож на Рональдиньо, потому что, как и он, я постоянно улыбаюсь и нахожусь на своей волне, – рассказывает 26-летний футболист. – На поле я больше похож на Ривалдо – полностью сосредоточен и всегда серьёзен», – приводят испанские СМИ слова Рафиньи.

И Роналдиньо, и Ривалдо в своё время выступали за «Барселону». Рафинья Диас пополнил ряды «сине-гранатовых» летом прошлого года, перебравшись из английского «Лидса» за 58 млн евро. В 36 матчах на счету бразильца восемь забитых мячей и девять результативных передач.