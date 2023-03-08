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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» готов потратить 80 млн евро на звезду «Барселоны» слухи

08 Марта 2023 • 00:30 Комментировать
Лестер
...
Челси
11.03 18:00

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг вновь интересен лондонскому «Челси».

«Синие» претендовали на подписание нидерландца ещё прошлым летом, но тот предпочёл остаться в Каталонии. Несмотря на нежелание «Барселоны» расставаться с хавбеком, ожидается, что после завершения сезона за него вновь развернётся борьба среди представителей Английской премьер-лиги. По сведениям Fichajes, недавно в гонку вернулся «Челси» – лондонцы готовы заплатить за звезду «сине-гранатовых» около 80 млн евро.

Стоимость Френки де Йонга оценивается экспертами Transfermarkt в 50 млн евро. В активе 25-летнего футболиста два забитых мяча и один ассист в 32 матчах нынешней кампании.

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Челси Барселона Френки де Йонг трансферы футбола - лето 2023
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ЛЕСТЕР ЧЕЛСИ
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