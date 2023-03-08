Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг вновь интересен лондонскому «Челси».

«Синие» претендовали на подписание нидерландца ещё прошлым летом, но тот предпочёл остаться в Каталонии. Несмотря на нежелание «Барселоны» расставаться с хавбеком, ожидается, что после завершения сезона за него вновь развернётся борьба среди представителей Английской премьер-лиги. По сведениям Fichajes, недавно в гонку вернулся «Челси» – лондонцы готовы заплатить за звезду «сине-гранатовых» около 80 млн евро.

Стоимость Френки де Йонга оценивается экспертами Transfermarkt в 50 млн евро. В активе 25-летнего футболиста два забитых мяча и один ассист в 32 матчах нынешней кампании.