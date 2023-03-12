«Барселона» объявила состав на матч с «Атлетиком»

В матче двадцать пятого тура чемпионата Испании лидирующей в турнирной таблице «Барселоне» предстоит сразиться в гостевом матче с «Атлетиком» из Бильбао. Накануне игры наставник каталонского суперклуба Хави Эрнандес объявил состав своей команды на предстоящий поединок.

«Барселона»: тер Штеген, Бускетс, Гави, Левандовски, Ферран Торрес, Кристенсен, Роберто, Френки де Йонг, Рафинья, Кунде, Бальде.

Следить за событиями игры испанского чемпионата между «Атлетиком» из Бильбао и «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.