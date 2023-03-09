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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фабрегас: «Я должен был занять место Хави в «Барселоне»

09 Марта 2023 • 20:38 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
12.03 23:00

Экс-полузащитник «Барселоны» Сеск Фабрегас порассуждал о своём прошлом.

В 2011 году испанец перебрался из лондонского «Арсенала» в каталонский клуб, однако не сумел до конца реализовать себя в составе «сине-гранатовых». Летом 2014 года хавбек был продан в «Челси».

«Барселона» показывает такой великолепный футбол, и тут мне звонит Пеп [Гвардиола] и просит перейти в его команду. Конечно, я не смог отказаться и решил, что это отличный шаг. Оглядываясь назад, могу сказать, что мне, пожалуй, следовало немного подождать с этим переходом. Я должен был дождаться, пока Хави «успокоится», и затем занять его место в полузащите», – цитирует MD Фабрегаса.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сеск Фабрегас Хави Эрнандес
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АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
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