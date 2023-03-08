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Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Барселоны» Араухо стал гражданином Испании

08 Марта 2023 • 15:35 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
12.03 23:00

Уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил испанский паспорт, сообщает Mundo Deportivo.

24-летний футболист оформил гражданство в конце 2022 года, а на прошлой неделе приехал в суд, чтобы забрать документы.

Араухо перешёл в «Барселону» летом 2018 года из клуба «Бостон Ривер» за 4,7 миллиона евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает защитника в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Араухо провёл за «Барселону» 21 матч, отметившись одним голом и одной результативной передачей. В футболке сборной Уругвая защитник провёл 12 встреч.

После 24 туров чемпионата Испании каталонцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 62 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
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