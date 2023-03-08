Защитник «Барселоны» Араухо стал гражданином Испании

Уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил испанский паспорт, сообщает Mundo Deportivo.

24-летний футболист оформил гражданство в конце 2022 года, а на прошлой неделе приехал в суд, чтобы забрать документы.

Араухо перешёл в «Барселону» летом 2018 года из клуба «Бостон Ривер» за 4,7 миллиона евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает защитника в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Араухо провёл за «Барселону» 21 матч, отметившись одним голом и одной результативной передачей. В футболке сборной Уругвая защитник провёл 12 встреч.

После 24 туров чемпионата Испании каталонцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 62 очка.