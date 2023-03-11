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«Барселоне» будет сложно заполучить Гюндогана, игроком также интересуется «Ювентус»

11 Марта 2023 • 14:45 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Сити
1 9.50 X 5.00 2 1.35
Через 5 ч. 28 мин.

Каталонская «Барселона» имеет крайне маленькие шансы на трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, даже несмотря на то, что игрок летом может стать свободным агентом. По информации от журналиста Кристиана Фалька, ситуацию усложняет требование Ла Лиги к «Барселоне», которое заключается в сокращении зарплатной ведомости.

Гюндоган наверняка попросит у клуба солидный годовой оклад, а также подписной бонус, что усложняет сделку. В услугах хавбека также заинтересован туринский «Ювентус», но как отмечает источник, приоритетом Илкая сейчас является остаться в «Манчестер Сити» и продлить истекающий контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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