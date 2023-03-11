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«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

11 Марта 2023 • 20:00 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
0:0
Манчестер Сити
1 8.50 X 3.80 2 1.48
1-й тайм

В 27-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Кристал Пэлас0:0Манчестер Сити
Гуаита ВисентеКлайн НатаниэльАндерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикСамби Локонга Альберт-МбойоМиливоевич Лука  30'Олисе МайклАйю ДжорданШлупп ДжеффриЗаха Уилфрид
Запасные: Витворт ДжосефТомкинс ДжеймсРидевальд ЖайроАхамада НауируУорд ДжоэлРичардс КрисЭдуар ОдсоннЭзе ЭберечиМатета Жан-Филипп
Эдерсон МораесСтоунс ДжонАканджи МануэльДиаш РубенАке НатанРодри ЭрнандесГюндоган ИлкайФоден ФилСилва БернардуГрилиш ДжекХоланн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоУокер КайлЛапорт ЭмерикПалмер КоулМарез РиядФиллипс КэлвинОртега ШтефанАльварес ХулианДе Брёйне Кевин
11 марта. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кристал Пэлас
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1)
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ингерман
11 Марта 2023 в 20:52
ай.. уперед манчестер-сила! )))
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