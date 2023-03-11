«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 27-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити
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Протокол игры
Гуаита Висенте•Клайн Натаниэль•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Самби Локонга Альберт-Мбойо•Миливоевич Лука• 30'Олисе Майкл•Айю Джордан•Шлупп Джеффри•Заха Уилфрид
11 марта. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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