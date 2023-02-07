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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» и «МЮ» пополнят свою копилку трофеями АПЛ, если «Манчестер Сити» будет их лишён

07 Февраля 2023 • 10:18 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
...
Манчестер Сити
11.03 18:00

Если «Манчестер Сити» будет лишён чемпионских титулов АПЛ, то они будут переданы «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед».

«Горожане» становились обладателями золотых медалей Английской премьер-лиги в сезонах 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21 и 2021/22. В случае если обвинения в сторону «Сити» в финансовых махинациях будут доказаны, и клуб лишат последних чемпионств, то титулы будут переданы  «Ливерпулю» (13/14, 18/19, 21/22) и «Манчестер Юнайтед» (17/18, 20/21).

Ранее стало известно, что из-за нарушений с подопечных Хосепа Гвардиолы могут быть сняты очки. Помимо этого, рассматривается вариант исключения «Манчестер Сити» из АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1)
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LMI
07 Февраля 2023 в 11:53
Максимум снимут 3 очка (и то может 1 или 2 отделаются). Никакие титулы никому передавать не станут, из АПЛ не исключат.
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