Холанн: «Не люблю упускать шансы»

В матче двадцать седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» в гостевом матче сумел одолеть неудобный «Кристал Пэлас», единственный мяч с пенальти забил норвежский нападающий Эрлинг Холанн. Норвежский игрок пообщался после матча с журналистами, рассказал о том, как исполнил пенальти, а также об упущенных возможностях.

- Я не люблю упускать возможности. Во втором тайме такое было. Мне помешала небольшая кочка. Когда исполняю пенальти, стараюсь глубоко дышать. Так сделал и в этот раз, - цитирует слова Холанна BBC Sport.

Напомним, что норвежец перебрался в «Манчестер Сити» в прошлом году, ранее он выступал в составе дортмундской «Боруссии».