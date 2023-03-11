Холанн: «Получал удовольствие от матча»

В матче двадцать седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» в гостевом матче сумел одолеть неудобный «Кристал Пэлас», единственный мяч с пенальти забил норвежский нападающий Эрлинг Холанн. После игры он прокомментировал события завершившегося матча, заявив, что получил наслаждение от атмосферы, несмотря на то, что команда играла в гостях.

- Три очка важны, получить их не так просто в Англии. «Борнмут» сегодня обыграл «Ливерпуль». Приятный стадион, приятная игра, которой я наслаждался от начала до конца. Мы должны адаптироваться к разным типам игр, тем более, наша команда, которая выиграла четыре чемпионата из последних пяти. Это часть работы, - цитирует слова Холанна BBC Sport.