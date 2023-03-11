Жена Варди назвала супругу Уокера тряпкой

Ребекка Варди, жена нападающего «Лестера» Джейми Варди, отреагировала на скандал, произошедший с защитником «Манчестер Сити» Кайлом Уокером.

Напомним, ранее появилось видео, на котором Уокер пристаёт к девушкам в баре. Ребекка Варди раскритиковала супругу английского футболиста Энн Киллнер, намекнув ей на то, что это уже не первая измена игрока «Манчестер Сити».

После ответа Киллнер Ребекка опубликовала в своих социальных сетях пост, призвав девушку сосредоточиться на происходящим в собственной семье.

«Забавно, что она хочет использовать моё имя вместо того, чтобы люди смеялись над ней из-за того, что она тряпка», — написала Ребекка Варди.

В нынешнем сезоне 32-летний Уокер провёл за «горожан» 21 матч, отметившись в них одной результативной передачей.