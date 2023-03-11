Гвардиола: «Нам пришлось потерпеть»

В матче двадцать седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» в гостевом матче сумел одолеть неудобный «Кристал Пэлас», единственный мяч с пенальти забил норвежский нападающий Эрлинг Холанн. События игры прокомментировал наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который напомнил о том, что его команде всегда было неудобно играть на стадионе «Пэласа».

- Каждый раз, когда я приезжал сюда, было непросто. Всегда возникает чувство, что соперник сильнее, чем ты предполагал. Мы всегда стараемся забить больше голов, но у «Кристал Пэлас» были свои аргументы, как Заха, Олисе, невероятно эффективные нападающие. Нам пришлось терпеть, соперник оборонялся шестью игроками, Холанна держали двое, Илкая тоже опекали, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.