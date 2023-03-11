Кристал Пэлас - Манчестер Сити: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Потерявший свою игру «Кристал Пэлас» в 27-м туре Премьер-лиги сыграет с чемпионами. Лондонцы уже давно не могут никого обыграть, к тому же сейчас непростой календарь. У «Манчестер Сити» нет никаких проблем, команда часто побеждает и много забивает. Эксперты уверены, что так будет и сегодня. Так ли это, проверим в 20:30 на «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина +», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.