Потерявший свою игру «Кристал Пэлас» в 27-м туре Премьер-лиги сыграет с чемпионами. Лондонцы уже давно не могут никого обыграть, к тому же сейчас непростой календарь. У «Манчестер Сити» нет никаких проблем, команда часто побеждает и много забивает. Эксперты уверены, что так будет и сегодня. Так ли это, проверим в 20:30 на «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина +», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
Кристал Пэлас - Манчестер Сити: где смотреть прямую трансляцию онлайн
|Кристал Пэлас
|Манчестер Сити
|1 9.00
|X 5.00
|2 1.35
Через 17 ч. 8 мин.
Оценить новость
Бонусы букмекеров
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Марта
01:42 · Англия. Премьер-лигаАльварес останется в «Манчестер Сити» – клуб значительно увеличит его зарплату
10 Марта
23:51 · Англия. Премьер-лига«Ньюкасл» близок к продлению контракта с Гимараэсом, на которого претендуют «Реал» и «Челси»
22:59 · Англия. Премьер-лига«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 11 марта 2023
22:53 · Англия. Премьер-лигаКонте может заменить Моуринью в «Роме» слухи
Рекомендуем
Бан пользователя