Кан признал, что «Бавария» не смогла позволить себе Холанна

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан рассказал о несостоявшемся трансфере Эрлинга Холанна прошлым летом.

Норвежский нападающий, на тот момент выступавший за дортмундскую «Боруссию», был интересен мюнхенскому гранду, однако перешёл в «Манчестер Сити».

«Подписание Холанна было бы отличным ходом, но мы не намерены делать то, что поставит под угрозу нашу финансовую стабильность. Сейчас у «Баварии» нет долгов», – поведал в интервью L’Equipe Оливер Кан.

Трансфер Эрлинга Холанна обошёлся «Манчестер Сити» в 60 млн евро, однако с учётом бонусов и агентских выплат сумма может быть значительно более высокой.