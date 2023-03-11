Гвардиола рассказал, расстроил ли его камбэк «Арсенала» в матче против «Борнмута»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал то, как лондонский «Арсенал» на прошлых выходных вырвал три очка в матче с «Борнмутом». Напомним, по ходу игры «канониры» проигрывали 0:2, но сумели перевернуть ситуацию и вырвать победу со счётом 3:2 на последних секундах.

«Камбэк «Арсенала» испортил мне настроение? Вы и представить не можете, насколько вкусным было то вино, которое я выпил после победы над «Ньюкаслом». Я был невероятно счастлив. Затем я отправился в Барселону, где повидался с семьёй», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Сейчас «Манчестер Сити» отстаёт от лидирующего «Арсенала» на 5 очков в турнирной таблице АПЛ.