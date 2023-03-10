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​Виейра может быть уволен из «Кристал Пэлас» слухи

10 Марта 2023 • 16:38 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.00 2 1.35
11.03 20:30

В 2023 году «Кристал Пэлас» ещё не выиграл ни одного матча в чемпионате Англии. В девяти играх команда пять раз сыграла вничью и четыре раза проиграла. Как следствие, главный тренер «орлов» Патрик Виейра оказался под давлением. Как сообщает Talksport, руководители «Пэлас» опасаются, что команда при таких результатах докатится до борьбы за выживание. Таким образом, над Виейра нависает угроза увольнения.

Сейчас «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Зону вылета «орлы» опережают на пять очков.

Ближайший матч «Кристал Пэлас» проведёт 11 марта – против «Манчестер Сити» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Патрик Виейра Кристал Пэлас
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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