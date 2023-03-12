«Кристал Пэлас» не может победить уже в десяти матчах кряду в АПЛ

В матче двадцать седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» в гостевом матче сумел одолеть неудобный «Кристал Пэлас», единственный мяч с пенальти забил норвежский нападающий Эрлинг Холанн.

«Орлы» Патрика Виейра не могут победить уже в десяти матчах чемпионата кряду, в последний раз это удалось в последний день 2022 года, когда со счетом 2:0 был повержен «Борнмут».

Кроме того, в последнее время стало плохо и с результативностью - последние три матча закончились без голов, и в настоящий момент «сухая» серия команды составляет уже 323 минуты. Также «Кристал Пэлас» - общий лидер АПЛ по количеству безголевых матчей в текущем сезоне, 12 из 26.