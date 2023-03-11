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«Манчестер Сити» выстрадал победу в Лондоне – пенальти Холанна сломил «Кристал Пэлас»

11 Марта 2023 • 22:22 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
0:1
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» и лондонский «Кристал Пэлас» сыграли в рамках чемпионата Англии. Матч 27-го тура АПЛ состоялся одиннадцатого марта на стадионе «Селхерст Парк».

Протокол игры  
Кристал Пэлас0:1Манчестер Сити
  78'Холанн Эрлинг (0:1)
Гуаита ВисентеКлайн Натаниэль 71' (Уорд Джоэл ( 71') Андерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикСамби Локонга Альберт-МбойоМиливоевич Лука  30' 61' (Ахамада Науиру ( 61') Олисе МайклАйю Джордан 80' (Эзе Эберечи ( 80') Шлупп Джеффри 80' (Эдуар Одсонн ( 80') Заха Уилфрид
Запасные: Витворт ДжосефТомкинс ДжеймсРидевальд ЖайроРичардс КрисМатета Жан-Филипп
Эдерсон МораесСтоунс Джон 89' (Уокер Кайл ( 89') Аканджи МануэльДиаш Рубен  59'Аке Натан  65'Родри ЭрнандесГюндоган ИлкайФоден Фил 58' (Альварес Хулиан ( 58') Силва Бернарду 79' (Де Брёйне Кевин ( 79') Грилиш ДжекХоланн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоЛапорт ЭмерикПалмер КоулМарез РиядФиллипс КэлвинОртега Штефан
11 марта. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

Хосеп Гвардиола перед матчем Лиги чемпионов поберёг Кевина Де Брёйне (хотя для него появление в старте уже становится событием), Рияда Мареза и Хулиана Альвареса – все они остались на скамейке запасных. Холанну помогало трио Фоден – Грилиш – Гюндоган, а Бернарду Силва с Родри поддерживали из глубины.

Как раз испанский опорник и нанёс первый опасный удар в матче. После кросса Гюндогана, скидки Фодена и парочки рикошетов мяч отскочил на линию штрафной площади, откуда с ходу пробил Родри. Плотный выстрел получился у испанца, но Гуаита справился с угрозой от соотечественника. В следующей атаке ещё и Грилиш проверил реакцию голкипера, но прыжок Висенте на момент не повлиял – мяч ушёл правее створа.

«Манчестер Сити» плотно захватил территорию, наработал трёхкратный перевес по владению мячом, но редко конвертировал преимущество в опасные моменты. Правда, в концовке первого тайма оборона «Пэлас» дважды зевнула Холанна. Сначала Эрлинг шикарно отклеился от защитника и в касание пробил после прострела Аке – выше ворот. А затем с передачи Грилиша вывалился на угол вратарской, но пробил неудачно. Больше было похоже не прострел, а мяч улетел параллельно воротам.

Время шло, а моментов у «Сити» больше не становилось. На исходе часа игры (перед своей заменой) потревожил уже заскучавшего Гуаиту Фил Фоден. Англичанин со стандарта пробил под штангу. Сильно, точно и во вратарский угол направлял мяч Фоден, но Висенте сумел отвести угрозу. Хотя удар наносился чуть ли не с линии штрафной площади.

«Сити» давил всё сильнее, но в таких условиях нулевая ничья не стала бы неожиданным результатом. Пусть её и не случилось в итоге. Гюндоган в штрафной площади убрал мяч от Майкла Олисе, а тот наступил на ногу немцу. Арбитр моментально указал на «точку», к мячу подошёл Эрлинг Холанн. Норвежец пробил не в самый угол, но Гуаита всё равно уже рухнул в другую сторону – 0:1. Не самая убедительная победа «Манчестер Сити» перед ответным матчем плей-офф Лиги чемпионов против «Лейпцига».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кристал Пэлас
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Комментарии (1)
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Vova52
11 Марта 2023 в 22:27
не интересная игра.....
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