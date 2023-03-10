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Грилиш – лучший игрок «Манчестер Сити» в феврале

10 Марта 2023 • 13:43 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.00 2 1.35
11.03 20:30

Полузащитник Джек Грилиш был избран лучшим футболистом «Манчестер Сити» в прошедшем месяце. Англичанин в феврале отметился голом и двумя результативными передачами. Свой единственный мяч Джек забил на выезде против «Арсенала» – в матче с главными конкурентами «горожан» в борьбе за чемпионский титул Английской премьер-лиги.

Грилиш в целом записал на свой актив 3 гола и 4 ассиста в чемпионате за весь сезон. 27-летний хавбек проводит свою вторую кампанию в составе команды Хосепа Гвардиолы после перехода из «Астон Виллы» за 117 миллионов евро. Джек является вторым самым дорогим игроком в истории АПЛ после Энцо Фернандеса, за которого «Челси» заплатил «Бенфике» 121 миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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