Пеллегрини считает, что «Манчестер Сити» не стоит критиковать за большие траты на футболистов

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился мнением о критике в сторону «Манчестер Сити» из-за больших трат клуба на трансферы.

«Критика в адрес «Сити» всегда была несправедливой, ведь если посмотреть на покупки «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Арсенала», то особой разницы в тратах мы не заметим», — цитирует Пеллегрини Daily Mail.

Специалист добавил, что, конечно, необходим контроль за средствами, но чем больше денег вливается, тем интереснее становится чемпионат.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 58 набранных очков за 26 матчей.