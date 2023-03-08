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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пеллегрини считает, что «Манчестер Сити» не стоит критиковать за большие траты на футболистов

08 Марта 2023 • 15:30 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Сити
11.03 20:30

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился мнением о критике в сторону «Манчестер Сити» из-за больших трат клуба на трансферы.

«Критика в адрес «Сити» всегда была несправедливой, ведь если посмотреть на покупки «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Арсенала», то особой разницы в тратах мы не заметим», — цитирует Пеллегрини Daily Mail.

Специалист добавил, что, конечно, необходим контроль за средствами, но чем больше денег вливается, тем интереснее становится чемпионат.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 58 набранных очков за 26 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Бетис Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Мануэль Пеллегрини
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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