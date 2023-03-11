Альварес останется в «Манчестер Сити» – клуб значительно увеличит его зарплату

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес с высокой вероятностью продлит контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что аргентинец может рассмотреть возможность ухода в летнее трансферное окно, так как недоволен своей ролью в команде. По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» предложил форварду продлить договор до 2028 года со значительным повышением зарплаты, и игрок вряд ли откажется от сделки. Обе стороны настроены оптимистично и намерены продолжать сотрудничество. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола считает 23-летнего футболиста важной частью проекта.