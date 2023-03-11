​«Манчестер Сити» озвучил состав на матч с «Кристал Пэлас»

В субботу вечером «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола включил в стартовый состав команды таких игроков:

Эдерсон, Стоунс, Аканджи, Диаш, Аке, Родри, Гюндоган, Фоден, Бернарду Силва, Грилиш, Холанн.

Матч между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» стартует в 20:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Арсенала» «горожане» отстают на пять зачётных баллов.