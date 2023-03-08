Холанн уйдёт из «Манчестер Сити»: Правда или вымысел

Английские СМИ распространили удивительную информацию, что Эрлинг Холанн может покинуть «Манчестер Сити». Причём норвежец может сменить «горожан» на другой клуб в Англии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что это может значить.

Пожалуй, прежде всего, надо начать с источника. Информацию о том, что Эрлинг Холанн может покинуть «Манчестер Сити», распространил Daily Mail, а это далеко не самое правдивое медиа. Это первое, на чём надо заострить внимание. Уход Холанна из «Манчестер Сити» выглядит абсолютно нереалистичным, по крайне мере пока. По этой причине, вполне вероятно, что английское СМИ распространило откровенный фейк.

И всё же при определённых раскладах данная информация может быть если не правдивой, то всё же иметь под собой некие основания. Начать стоит с того, что «Манчестер Сити» находится в центре серьёзного расследования за финансовые махинации. Если вина английского клуба будет доказана, то ему грозит понижение в классе. Очевидно, что Холанн точно не будет играть в клубе низших лиг и тут же уйдёт.

Если взглянуть на эту версию, то в появившейся новости можно увидеть тот факт, что норвежцу интересно продолжать выступать в Англии. Если «Манчестер Сити» будет понижен в классе, то Холанн готов рассмотреть вариант просто с переходом в другую команду внутри чемпионата. При этом, возможно, что сам игрок и его агенты знают чуть больше внутренней информации и уже просто готовят почву к такому повороту событий. Где можно увидеть Холанна? Сейчас сильный центральный нападающий пригодился бы и «Манчестер Юнайтед», и «Арсеналу», и «Челси». Однако с финансовой точки зрения, кажется, только первые смогут себе позволить норвежца.

Кроме того, на информацию о возможном переходе Холанна можно посмотреть и под другим углом. Вполне вероятно, что агенты игрока прощупывают почву под возможным трансфером норвежца в мадридский «Реал». Испанский клуб явно задумывается над тем, чтобы найти замену Кариму Бензема, чьи годы, кажется, берут своё. По слухам, «сливочные» могут выйти на рынок уже этим летом, проявляя интерес к нескольким футболистам. Например, ходят разговоры про Душана Влаховича.

Если «Реал» действительно готов летом потратиться и подписать нового нападающего, то агенты Холанна наверняка хотели бы узнать условия и возможности, которые готов предложить мадридский клуб. В этом случае новость о готовности норвежца уйти в другую английскую команду – это явный сигнал в столицу Испании. В этом случае «Реалу» как бы надо поторапливаться и готовить хорошее предложение, чтобы форвард не выбрал иной вариант.

И всё же кажется, что сейчас нет оснований предполагать, что Холанн сменит команду. «Манчестер Сити» пока никуда не сослан, а претендует на самые главные трофеи. При этом «горожане» слишком много вложили в подписание норвежца, чтобы уже спустя год его отпустить, да ещё и в стан конкурента. Контракт форварда действует до 2027 года, так что впереди ещё слишком много времени, чтобы «Манчестер Сити» мог почувствовать риск потерять своего игрока.

Конечно, «Реал» или другой английский клуб могут предложить «Манчестер Сити» какую-то астрономическую сумму. Однако вряд ли «горожанам» нужны деньги. При этом положение об отступных за Холанна, которые, по разным данным, составляют от 180 до 200 миллионов евро, будет действовать лишь с лета 2024 года. Пока же Холанн наверняка останется в нынешнем клубе.

Роман Андреев