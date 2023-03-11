Гвардиола: «Кристал Пэлас» очень опасен»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил силу «Кристал Пэлас» в преддверии матча Премьер-лиги.

«Горожане» сыграют на выезде против «орлов» в субботу в 20:30 по московскому времени.

«РБ Лейпциг»? Сейчас я не думаю о матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига», – рассказывает Гвардиола. – «Кристал Пэлас» заслуживает внимания – речь об очень качественной команде с рядом классных игроков в атаке. Сейчас самое важное для нас – Премьер-лига», – сказал на пресс-конференции испанский специалист.

После 26 туров «Манчестер Сити» имеет в своём активе 58 набранных очков. Отставание от «Арсенала» составляет пять баллов.