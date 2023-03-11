Гюндоган не будет завершать карьеру в сборной Германии

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган принял решение не заканчивать международную карьеру. Хавбек продолжит выступать за сборную Германии, о чём подтверждает немецкий журналист Кристиан Фальк.

По сведениям источника, Гюндоган долго разговаривал с главным тренером сборной Германии Хансом-Дитером Фликом, чтобы обсудить своё будущее. Наставник очень рад, что Гюндоган в конечном итоге принял решение остаться и помочь команде на домашнем Евро-2024.

Напомним, в конце сезона у Илкая заканчивается контракт с «Манчестер Сити». Игрок может перебраться в каталонскую «Барселону», которая заинтересована в трансфере на правах свободного агента.