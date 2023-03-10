Гвардиола отреагировал на скандал с Уокером

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на скандал с защитником Кайлом Уокером. Полиция Чешира начала расследование после появления в открытом доступе видео, на которых футболист непристойно ведёт себя в баре. Уокер приставал к девушкам и даже снимал штаны.

«Это частный вопрос. Мы разберёмся внутри клуба, поговорив с игроком. Здесь не место говорить о частной жизни.

Должны ли игроки осторожнее вести себя на публике? Да, определённо. Теперь всё не так, как было раньше. Выходя из дома, ты должен знать, что тебя везде могут снимать на камеру», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Игрок «Манчестер Сити» оказался в центре скандала – он снимал штаны в баре