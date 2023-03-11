Тевес: «Фергюсон сказал, что «Манчестер Юнайтед» выкупит меня, но затем клуб пригласил Бербатова»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Карлос Тевес объяснил, почему решил покинуть команду в 2009 году. Напомним, аргентинец в результате перебрался в «Манчестер Сити», с которым позже выиграл чемпионский титул АПЛ.

«Я выступал за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Когда срок подходил к концу, Фергюсон сказал, что клуб выкупит меня, но затем состоялся трансфер Бербатова. За день до финала Лиги чемпионов 2009 года против «Барселоны», я сказал тренеру, что перехожу в «Манчестер Сити», – признался Тевес в интервью журналисту Рою Немеру.

Напомним, после победы в АПЛ с «Манчестер Сити», Тевес во время чемпионского парада позировал с плакатом с надписью “Покойся с миром, Ферги”.