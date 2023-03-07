Гюндоган пока не определился с будущим

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган до сих пор не определился с будущим. Напомним, в конце сезона футболист может покинуть «горожан» на правах свободного агента, так как у немца истекает контракт.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Гюндоган продолжает изучать варианты для продолжения карьеры. Ранее ходили слухи, что основным претендентом на бесплатный трансфер Илкая является каталонская «Барселона».

Ещё не исключено, что Гюндоган останется в «Манчестер Сити». Главный тренер команды Хосеп Гвардиола хотел бы сохранить полузащитника в своём составе, несмотря на возраст в 32 года.