Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» может купить Парехо и Гюндогана вместе

11 Марта 2023 • 11:33 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.00 2 1.35
Через 8 ч. 31 мин.

Каталонская «Барселона» следующим летом может приобрести сразу двух новых полузащитников на замену Серхио Бускетсу, у которого в конце сезона истекает контракт. По информации от журналиста Феррана Мартинеса, «сине-гранатовые» могут купить Даниэля Парехо из «Вильярреала» и Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити».

У последнего летом заканчивается контракт с «горожанами», но ещё не исключено, что немец продлит соглашение с нынешним клубом. Что касается Парехо, «Вильярреал» может отпустить игрока по дешёвой цене, учитывая, что в 2024 году у испанца истекает контракт.

Напомним, нынешний основной опорник «Барселоны» Серхио Бускетс ещё может продлить своё пребывание на «Камп Ноу» ещё на один сезон.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Манчестер Сити Дани Парехо Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.03.23 в 15:30
Борнмут Борнмут
Ливерпуль Ливерпуль
6.40 5.00 1.46
Видео
11.03.23 в 18:00
Лидс Лидс
Брайтон Брайтон
3.30 3.50 2.22
Видео
11.03.23 в 18:00
Эвертон Эвертон
Брентфорд Брентфорд
2.75 3.20 2.75
Видео
11.03.23 в 18:00
Лестер Лестер
Челси Челси
3.95 3.65 1.95
Видео
11.03.23 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.50 4.50 6.60
Видео
11.03.23 в 20:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.20 5.80 1.32
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Марта
11:43 · Англия. Премьер-лига
Глейзеры обозначили сроки продажи «Манчестер Юнайтед»
11:42 · Англия. Премьер-лига
Швайнштайгер: «Де Хеа при первой же встрече спросил у меня, кто лучше: он или Нойер?»
11:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может купить Парехо и Гюндогана вместе
11:26 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Я подобрал правильное время для того, чтобы снова выпустить Кукурелью»
11:22 · Англия. Премьер-лига
Фелиш хочет остаться в «Челси»
11:08 · Англия. Премьер-лига
Каземиро: «Как «Реал» год назад прошёл «ПСЖ»? Думал, их невозможно пройти, они были лучше нас» 1
11:06 · Англия. Премьер-лига
Жена Варди назвала супругу Уокера тряпкой 1
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выдвинул ультиматум Маунту
10:58 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Фофана возвращается на прежний уровень»
10:55 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон находится в шорт-листе «Реала» с момента назначения Анчелотти
10:51 · Англия. Премьер-лига
Зинченко поблагодарил фанатов «Арсенала» за награду
10:50 · Англия. Премьер-лига
Тевес: «Фергюсон сказал, что «Манчестер Юнайтед» выкупит меня, но затем клуб пригласил Бербатова»
10:42 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, расстроил ли его камбэк «Арсенала» в матче против «Борнмута»
10:40 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал сроки возвращения Эриксена
10:35 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Буду рад снова увидеть Фофана»
Все новости
Рекомендуем