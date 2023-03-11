«Барселона» может купить Парехо и Гюндогана вместе

Каталонская «Барселона» следующим летом может приобрести сразу двух новых полузащитников на замену Серхио Бускетсу, у которого в конце сезона истекает контракт. По информации от журналиста Феррана Мартинеса, «сине-гранатовые» могут купить Даниэля Парехо из «Вильярреала» и Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити».

У последнего летом заканчивается контракт с «горожанами», но ещё не исключено, что немец продлит соглашение с нынешним клубом. Что касается Парехо, «Вильярреал» может отпустить игрока по дешёвой цене, учитывая, что в 2024 году у испанца истекает контракт.

Напомним, нынешний основной опорник «Барселоны» Серхио Бускетс ещё может продлить своё пребывание на «Камп Ноу» ещё на один сезон.