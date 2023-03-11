Гвардиола: «Холанн заиграл бы где угодно»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об игре Эрлинга Холанна.

Нападающий «горожан», проводящий свой дебютный сезон в Англии, уверенно лидирует в списке бомбардиров Премьер-лиги с 27 забитыми мячами. Журналисты поинтересовались у Гвардиолы, считает ли тот, что норвежец идеально подходит для игры в Англии: «Да, но я бы сказал, что он подходит и для Германии, Испании, Италии, Норвегии, Конго. Для любой страны. Такие игроки способны адаптироваться где угодно», – цитирует Фабрицио Романо испанского наставника.

Напомним, что до перехода в «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн выступал в Германии за дортмундскую «Боруссию».