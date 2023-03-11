«Барселона» хочет изучить менталитет Канселу, прежде чем принимать решение о его трансфере

Каталонская «Барселона» продолжает изучать кандидатуру Жоау Канселу в качестве потенциального усиления на правый фланг обороны. Напомним, португалец сейчас выступает за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды из «Манчестер Сити».

По информации от издания Sport, прежде чем предпринимать попытки провернуть трансфер, «Барселона» хочет изучить менталитет Канселу. Руководство «сине-гранатовых» смущает тот факт, что португалец сперва внезапно покинул «Манчестер Сити», а затем потерял место в стартовом составе «Баварии». Напомним, Жоау не выходил в основе мюнхенцев в последних трёх матчах.

У «Баварии» есть опция выкупа Канселу в конце сезона, которая составляет 70 миллионов евро.