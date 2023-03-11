Хави: «Я уже обсудил с руководством свой новый контракт»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес очень скоро может продлить свой контракт с каталонским клубом. Нынешнее соглашение специалиста с «сине-гранатовыми» истекает летом 2024 года.

«Я уже обсудил с руководством свой новый контракт. Мы очень хорошо настроены, но я всегда говорю себе одно и то же: «успокойся, тебе сначала нужно выиграть трофеи», – признался Хави на пресс-конференции.

Напомним, Хави возглавил «Барселону» осенью 2021 года. С тех пор наставник завоевал с командой Суперкубок Испании. У команды сейчас отрыв в 9 очков от «Реала» в чемпионской гонке Ла Лиги. Также «сине-гранатовые» продолжают выступления в Кубке Испании, где в первом матче полуфинала обыграли «Реал» на выезде 1:0.