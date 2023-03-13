​Иньяки Уильямс высмеял решение судьи отменить его гол «Барселоне»

В воскресенье вечером «Барселона» обыграла на выезде «Атлетик» со счётом 1:0. В концовке игры в Бильбао произошёл эпизод, который вызвал споры. Иньяки Уильямс реализовал выход один на один, но его гол был отменён после вмешательства ВАР. В ходе атаки игрок «Атлетика» в верховой борьбе сыграл рукой.

«Ха-ха-ха-ха-ха…» - написал Уильямс в социальных сетях после игры. Футболист явно высмеивал решение судьи об отмене гола.

«Атлетик» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда из Бильбао проведёт 17 марта – против «Вальядолида» на поле соперника.