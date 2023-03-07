«Барселона» хочет ускорить переговоры с Бускетсом по новому контракту

Каталонская «Барселона» хочет поскорее заключить новый контракт со своим полузащитником Серхио Бускетсом. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» намерены ускорить переговоры с хавбеком.

Напомним, в конце сезона у Бускетса заканчивается контракт с «Барселоной». По нынешним условиям Серхио зарабатывает в команде свыше 30 миллионов евро в год, но руководство хочет оставить его ещё на один сезон с сокращением зарплаты в 3 раза.

Бускетс продолжает раздумывать насчёт своего будущего. Футболист может уйти в конце кампании на правах свободного агента и пополнить ряды команды из МЛС, подписав контракт с выгодной для себя зарплатой.